رياضة | صدمة جديدة لريال مدريد

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حدد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي شرطه للاستغناء عن كريستيان إيريكسن صانع ألعاب الفريق إلى ريال مدريد الإسباني.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن أن نادي توتنهام لن يتخلى عن كريستيان إيريكسن لصالح ريال مدريد إلا في حال الحصول على النجم الإسباني ماركو أسينسيو صانع ألعاب ريال مدريد.

وينتهي عقد إيريكسن مع توتنهام في نهاية الموسم المقبل , ويرفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الإنجليزي حتى الآن