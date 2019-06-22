رياضة | نجم برشلونة السابق يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى احتمال انتقال أحد أبناء نادي برشلونة الإسباني إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكشفت شبكة "Univision Deportes" عن تلقي المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس نجم برشلونة السابق عرضًا ضخما ومغريًا من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال إليه في الصيف الحالي خاصة في ظل عدم ارتباط اللاعب بأي فريق في الوقت الحالي.

وأضافت الشبكة أنه بالإضافة إلى العرض السعودي دخلت بعض الأندية من قطر والمكسيك، في مفاوضات مع اللاعب، ليدافع عن قميصها في الموسم المقبل، ولم تكشف الشبكة الإخبارية عن النادي السعودي، الذي يفاوض اللاعب.