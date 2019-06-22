رياضة | انقلاب في صفقة انتقال "جريزمان" إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في صفقة انتقال "جريزمان" إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطورت الصفقة المحتملة لانتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة لن يتعاقد مع جريزمان يوم 1 يوليو المقبل، بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي مع أتلتيكو من 200 إلى 120 مليون يورو.

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وكشفت عن أن الصفقة ستتأجل لأيام وربما لأسابيع، كما أن إدارة برشلونة تسعى لدفع قيمة الشرط الجزائي على أقساط.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن العلاقة بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو جيدة، وهو ما سيسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بشأن تقسيط الـ120 مليون يورو.

يذكر أن أتلتيكو يحتاج لأموال صفقة جريزمان، من أجل إتمام التعاقد مع الشاب البرتغالي جواو فيليكس الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا 120 مليون يورو أيضًا.