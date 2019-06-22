رياضة | أهلي جدة يفتح باب الرحيل أمام عمر السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يفتح باب الرحيل أمام عمر السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الأمير منصور بن مشعل، المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي إلى رحيل السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

السومة، البالغ من العمر 30 سنة، انتقل من القادسية الكويتي إلى الأهلي، في صيف 2014، وأصبح خلال هذه السنوات، الهداف التاريخي للفريق، في بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

وعند سؤال بن مشعل عن مستقبل السومة مع الراقي، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سعودي سبورت": "بتأكيده هدفي الأساسي هو الحفاظ على جميع نجومه الكبار، من أجل بناء فريق قوي ينافس على كافة البطولات"

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وأضاف: "ولكني لن اسمح بأي استهتار داخل الفريق.. وأي لاعب لا يرغب في البقاء، عليه أن يخبرني بذلك، وسوف أعطيه الضوء الأخضر للرحيل فورًا".

وأكد بن مشعل، على أنه قادر على تعويض رحيل أي نجم مهما كان اسمه، والتعاقد مع لاعبين أفضل منهم بكثير.

والجدير بالذكر أن عديد من التقارير الصحفية، كشفت في وقت سابق عن رغبة السومة، في الرحيل عن النادي الأهلي، في الصيف الحالي، وخوض تجربة جديدة، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وربطت هذه التقارير بين رحيل السومة عن الأهلي، وقتال كل من الهلال والنصر، للتعاقد معه، بداية من الموسم المقبل 2019-2020.