رياضة | عاجل.. منتخب مصر يعلن تطورات إصابة أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منتخب مصر يعلن تطورات إصابة أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم على أحمد حجازي مدافع منتخب إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة الفريق أمس التي فاز بها على زيمبابوي ١-٠ في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا أن إصابة أحمد حجازي لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالات.

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ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.