رياضة | عاجل.. الخطيب يرفض طلب مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يرفض طلب مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني التعاقد مع مهاجم لاتيني في الموسم الجديد.
وتمسك محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقي لديه خبرة اللعب بالدوري العربية والإفريقية لأن معظم صفقات أمريكا اللاتينية فشلت في الدوري المصري.
فيما تمسك مارتن لاسارتي بالاستمرار الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح فريق الأهلي في الموسم الجديد بدعوى الحاجة إلى جهوده.