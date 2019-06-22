رياضة | الأهلي السعودي يجدد لمحترفيه و"العويس" يهدد بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يجدد لمحترفيه و"العويس" يهدد بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة النادي الأهلي السعودي قد استقرت على إبقاء 4 لاعبين أجانب فقط، على أن يتم التعاقد مع 3 آخرين جدد إلى جانب تجديد التعاقد مع قائد الفريق حسين عبدالغني.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن الرباعي الأجنبي المستمر هم عمر السومة، ودجانيني تافاريس، وجوزيف دي سوزا، وباولو دياز، وسيتم التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

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وأضافت الصحيفة أن الحارس الدولي محمد العويس قد أبلغ إدارة النادي بأنه حال التعاقد مع حارس أجنبي فسيرغب في فسخ تعاقده مع الراقي.

ويأتي قرار العويس؛ تخوفًا من جلوسه على مقاعد البدلاء علمًا بأن الحارس في حال رغبته في الرحيل فسيكون هناك على الأقل 3 أندية من الكبار ترغب في الحصول على خدماته هما الهلال والنصر والاتحاد.