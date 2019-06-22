رياضة | ليلة إحباط محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلة إحباط محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مر بليلة محبطة مع منتخب مصر في مباراة زيمبابوي خلال افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح مر بليلة محبطة داخل الملعب، بينما ظهر محمود حسن تريزيجيه كبطل وقاد الفراعنة لتحقيق الانتصار.

وأشارت إلى أن صلاح حاول تهديد مرمى زيمبابوي أكثر من مرة دون فاعلية في الشوط الأول، قبل أن يكافئ تريزيجيه المنتخب المصري على سيطرته بهدف ثمين ويقتنص نقاط الفوز في الجولة الأولى من أمم إفريقيا.