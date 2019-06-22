رياضة | مطالب باستبعاد ليونيل ميسي من كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطالب باستبعاد ليونيل ميسي من كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب ماريو ألبرتو كيمبس نجم الكرة الأرجنتينية السابق استبعاد ليونيل ميسي من بطولة كوبا أمريكا على خلفية النتائج السيئة لمنتخب الأرجنتين في دور المجموعات بعد الخسارة أمام كولومبيا بهدفين نظيفين والتعادل أمام باراجواي بهدف لكل فريق لتتعقد مهمة تخطي المجموعات.

وقال كيمبس: "منح ميسي راحة لن يكون سيئا، حتى إذا حصل عليها هو من تلقاء نفسه.. الاعتماد على ميسي من المشكلات الرئيسية التي تواجه المنتخب الأرجنتيني، وتفقده شخصيته".

ووصف كيمبس النجم ميسي أنه "الأفضل في العالم"، ولكنه اعتبر أنه في ظل سوء النتائج يجب على المدرب ليونيل سكالوني المخاطرة.

وأضاف كيمبس: "من المستحيل استبداله.. لن تجد ميسي آخر خلال هذه الفترة، ولكن تستطيع أن تبني منتخبا دون أن يكون لديك الأفضل في العالم.. ربما تكون بدايتك سيئة، ولكننا شاهدنا السيئ بالفعل، لأنه مع وجود ميسي، لا يوجد أي لاعب آخر له شخصية داخل الملعب".