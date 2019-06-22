شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق.. لاسارتى يرفض رحيل لاعب الـ357 دقيقة من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب الأوروجوايانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى، فى صدمة فنية لدى مسئولى القلعة الحمراء بسبب آرائه بخصوص بعض اللاعبين، والتى جاءت عكس المتوقع وفقا لاختياراته الفنية خلال المباريات. وشهدت الأيام الماضية، رفض لاسارتى مبدأ رحيل أحمد حمودى لاعب الأهلى، رغم عدم الاعتماد عليه فى المباريات على مدار الموسم ومنح الفرصة لأسماء أخرى للمشاركة فى المباريات. وتجمدت مشاركات أحمد حمودى، مع الأهلى خلال الموسم الحالى عند 357 دقيقة فقط حيث لعب 8 مباريات منها 4 أخبار بالدورى ومثلها فى أفريقيا. ورغم عدم اعتماد لاسارتى على أحمد حمودى فى التشكيلة الأساسية للأهلى لكنه تمسك باستمراره فى الفترة المقبلة حال تواجد المدير الفنى الحالى على رأس الجهاز الفنى فى الموسم المقبل.

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