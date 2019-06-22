شكرا لقرائتكم محارب عن عدم مشاركته مع الأهلى: وجهة نظر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى إسلام محارب لاعب الأهلى، أن عدم مشاركته فى الفترة الأخيرة مع الفريق الأحمر بسبب الرؤية الفنية للجهاز الفنى للفريق بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى وذلك قبل التوقف الحالى لمنافسات الدورى نظرا لمشاركة المنتخب فى أمم إفريقيا 2019.

وتفاعل محارب مع متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ورد على سؤال: "ايه يا كابتن حضرتك مختفي فين ممكن بعد اذنك، تطمنا عليك" ، ليرد لاعب الأهلى قائلا: "أنا الحمد لله كويس بس دي وجهة نظر وطبعا لازم أحترمها".

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ودخلت عدة أندية محلية فى مفاوضات مع "محارب" الأهلي من بينها سموحة الذى سبق وتألق اللاعب بقميصه قبل انتقاله للأهلى فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأحمر منذ فترة طويلة.