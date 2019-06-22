سانشيز يقود تشيلي للفوز على الاكوادور والتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

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سجل أليكسيس سانشيز هدفا جميلا منح تشيلي حاملة اللقب فوزها الثاني في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب الاكوادور 2-1، وبطاقة التأهل إلى ربع النهائي الجمعة في سالفادور.

وافتتح خوسيه فوينساليدا التسجيل لتشيلي بتسديدة جميلة ارتدت من القائم الى الشباك (8)، قبل أن تعادل الاكوادور بركلة جزاء لإينر فالنسيا (26). لكن نجم تشيلي سانشيز منح بلاده هدف الفوز بتسديدة نصف طائرة جميلة (51).

وكان سانشيز الذي رفع رصيده إلى 43 هدفا في 126 مباراة دولية، قد سجل خلال فوز تشيلي الاول على اليابان 4-صفر الاثنين في ساو باولو.

ورفعت تشيلي رصيدها الى 6 نقاط من مباراتين، ضامنة الصدارة او الوصافة على أقل تقدير. وستحدد مباراتها الثالثة الاخيرة في الدور الاول مع الاوروغواي (4 نقاط) الاثنين على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو هوية متصدر المجموعة الثالثة.

ويلتقي متصدر هذه المجموعة مع ثالث المجموعة الاولى او الثانية في ربع النهائي. وانضمت تشيلي الى كولومبيا التي ضمنت تأهلها بست نقاط عن المجموعة الثانية.

ويحاول سانشيز (30 عاما) تعويض جزء من موسمه الضائع، إذ استهل تسع مباريات فقط في الدوري الإنكليزي مع مانشستر يونايتد. غاب كثيرا بسبب الاصابات ولم يعد ضمن حسابات الجهاز الفني للشياطين الحمر.

لكن متاعب لاعب برشلونة الاسباني وارسنال الانكليزي السابق قد تزيد مع تعرضه لاصابة جديدة في كاحله "اعتقد انه لدي التواء. آمل في الا يكون خطيرا. بين الشوطين وضعوا رباطا عليه ولعبت مع القليل من الألم".

في المقابل، أصبحت الاكوادور خارج الحسابات نظريا بعد خسارة مباراتها الثانية، وهي بحاجة للفوز في مباراتها الاخيرة على اليابان الاثنين في بيلو هوريزونتي مع انتظار نتائج باقي المجموعات آملة في الحلول بين أفضل منتخبين في المركز الثالث.

قال فالنسيا متحسرا "صرفنا مجهودا كبيرا لكننا اخطأنا دفاعيا، لذا سجلوا أهدافا سخيفة".

تابع "سنحاول الفوز على اليابان ونرى ماذا سيحصل".

واخطأت الاكوادور في ابعاد ضربة ركنية استفاد منها فوينساليدا بتسديدة من زاوية ضيقة على حافة المنطقة سكنت الزاوية البعيدة.

قدمت الاكوادور لعبا بدنيا على غرار مباراتها الاولى التي خسرتها مع الاوروغواي صفر-4 عندما أكملت المباراة بعشرة لاعبين. حصد سيباستيان منديس على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة بعد خطأ عنيف على تشارلز أرانغويز.

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- "افتقدنا للذكاء" -

وكانت تشيلي محظوظة بالدخول الى غرف الملابس مع 11 لاعبا، بعد هفوات الحارس غابريال آرياس. أولا اسقط منديس داخل المنطقة، ما سمح للاكوادور بالمعادلة من نقطة الجزاء (28).

ثم أفلت من الطرد بعد خروجه من منطقته محاولا ايقاف السريع روماريو إيبارا قبل دقيقة على نهاية الشوط الاول.

بعد سقوط ايبارا، انتظر الحكم تقنية الفيديو "في ايه آر" حيث اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء للحارس.

ورفع حكم المباراة باتريسيو لوستاو البطاقة الصفراء تسع مرات والحمراء مرة واحدة في مباراة خشنة.

قال مدرب تشيلي الكولومبي رينالدو رويدا "افتقدنا للذكاء للسيطرة على المباراة بعد الهدف الاول".

تابع "كان رد فعل الاكوادور جيدا وعادلوا في لحظة افتقدنا فيها للياقة".

وعن إصابة سانشيز قال مدربه "تم تقييمه بين الشوطين وسمح له الطبيب بالمتابعة... لحسن الحظ لم يكن الكاحل الذي تضرر مع مانشستر يونايتد".

استعادت تشيلي التقدم مطلع الشوط الثاني بعد خطأ دفاعي من الاكوادور.

رفع ارانغويز عرضية دون مضايقة من الجهة اليمنى وصلت الى سانشيس غير المراقب فلعبها في الزاوية البعيدة للحارس ألكسندر دومينغيس.

استحوذت الاكوادور دون نجاعة لتحصد تشيلي التي أكملت الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين فوزها الثاني وبطاقة ربع النهائي.

شاهد ملخص مباراة تشيلي والإكوادور