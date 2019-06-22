ظهير الزمالك يقترب من العودة للإسماعيلى بسبب هذا اللاعب...

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جدة - عمرو شويل اقترب بهاء مجدى، ظهير أيسر نادى الزمالك، من العودة مرة أخرى لصفوف النادى الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، فى ظل ترحيب مسئولو القلعة البيضاء برحيل اللاعب. ويخطط مسئولو الزمالك للتعاقد مع طارق طه ظهير أيسر النادى الإسماعيلى بالموسم الجديد، ويرحب النادى الأبيض بعقد صفقة تبادلية تقضى بانتقال بهاء مجدى للدراويش نظير التعاقد مع طارق طه. ومن المنتظر أن يشهد الميركاتو الصيفى المقبل، إبرام صفقات تبادلية بين ناديى الزمالك والإسماعيلى فى ظل وجود رغبة مشتركة بين الناديين بالتعاقد مع بعض لاعبى الفريقين.

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