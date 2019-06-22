رياضة | بيرو تهدد البرازيل في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرو تهدد البرازيل في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب البرازيل في الساعة التاسعة مساء اليوم بمنتخب بيرو على ملعب "أرينا كورينثيانز" ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بيرو بينما يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير بدون أي نقاط.

وفازت البرازيل على بوليفيا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى بينما تعادلت أمام منتخب فنزويلا 0-0، ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة.