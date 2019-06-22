رياضة | كوبا أمريكا تكشف سقطة مدرب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا تكشف سقطة مدرب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت بطولة كوبا أمريكا 2019 خطأ تعامل إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني تكتيكيًا داخل الفريق خلال إدارة المباريات.

وعاد البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة للتألق من جديد مع منتخب السيليساو في بطولة كوبا أمريكا على خلاف ما قدمه مع برشلونة وذلك بعد عودته لمركزه الطبيعي في البرازيل.

وفش فالفيردي المدير الفني لبرشلون في توظيف كوتينيو على أرض الملعب ولم يمنحه الحرية الكاملة على المستطيل الأخضر في ظل تواجد ليونيل ميسي مما جعل اللاعب مهددًا بالرحيل.

ويقدم كوتينيو مستويات رائعة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا إذا سجل هدفين وفاز بجائزة رجل المباراة مرتين أمام بوليفيا وفنزويلا.