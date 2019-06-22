رياضة | طلب عاجل من يورجن كلوب لتجنب تهديدات ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب عاجل من يورجن كلوب لتجنب تهديدات ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزيم من إدارة ناديه عقد صفقات جديدة للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وقال يورجن كلوب في تصريحاته لشبكة ZDFالألمانية: "ليفربول نادٍ طموح، إذا لم ينفق نفس القدر من المال مثل الآخرين فلن يكون قادرًا على المنافسة".

Advertisements

وأضاف يورجن كلوب: "الجميع ينفق الأموال؛ لذلك علينا أن نفعل نفس الشيء من أجل تطوير وتحسين الفريق".