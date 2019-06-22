رياضة | انتهاء أزمة "القلب" لنجم نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء أزمة "القلب" لنجم نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت للاعب صامويل كالو نجم منتخب نيجيريا بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في تدريب فريقه بسبب توقف عضلة القلب.

صرح بذلك رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال إن اللاعب حالته مستقرة ويمكنه اللعب أمام بوروندي حيث أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.

وأوضح أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل "جفاف" ما أدى إلى إصابته .

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وتابع: "اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أي مواقف شبيهه".

وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب.