رياضة | خطأ فادح من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ فادح من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع محمد صلاح نجم منتخب مصر في خطأ فادح خلال مباراة زيمبابوي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه.

ومال أداء محمد صلاح إلى الفردية والأنانية في أغلب الكرات التي استملها ولعب على المرمى مباشرة دون اللجوء إلى اللعب الجماعي مع زملائه مما أفسد معظم هجمات منتخب مصر وجعل صلاح يظهر في غير مستواه لمحاولته تسجيل أي هدف بشكل فردي.

ولم يقف محمد صلاح عند الفردية في الكرات المتحركة بل وصل إلى الركلات الركنية عندما حاول لعبها كلها في اتجاه المرمى مباشرة سواء على الزاوية القريبة أو الزاوية البعيدة حتى تسقط من وراء حارس زيمبابوي.

الغريب أن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لم يتدخل لعلاج خطأ محمد صلاح والتنبيه عليه بضرورة اللعب الجماعي والتعاون مع مروان محسن وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه.