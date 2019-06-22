رياضة | برشلونة يخطط لإنهاء صفقة القرن لتدمير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لإنهاء صفقة القرن لتدمير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لصفقة القرن خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في ظل المنافسة مع ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برشلونة يخطط لصفقة القرن بضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني معًا خلال الميركاتو الصيفي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن 71.2 % من أعضاء برشلونة لا يريدون رؤية نيمار في كامب نو مرة أخرى، بينما يعتقد 28.8 % أن النجم البرازيلي بإمكانه استعادة تألقه مع البارسا.

وأضافت أن حالة الرفض لعودة نيمار كانت تسيطر على جماهير برشلونة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتراجع قليلًا بعد أنباء عودة النجم البرازيلي.