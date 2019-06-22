رياضة | ضربة قاضية لبرشلونة في صفقة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لبرشلونة في صفقة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار أعضاء نادي برشلونة الإسباني أزمة في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى قلعة كامب نو.

واستطلعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية رأي لأعضاء برشلونة بشأن دخول النادي في مفاوضات، لاستعادة خدمات النجم البرازيلي، الذي رحل عن "كامب نو" في صيف 2017.

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وأشارت الصحيفة إلى أن 71.2 % من أعضاء برشلونة لا يريدون رؤية نيمار في "كامب نو" مرة أخرى، بينما يعتقد 28.8 % أن النجم البرازيلي بإمكانه استعادة تألقه مع البارسا.

وأوضحت أن حالة الرفض لعودة نيمار كانت تسيطر على جماهير برشلونة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتراجع قليلًا بعد أنباء عودة النجم البرازيلي.