رياضة | مجموعة مصر.. صدام مثير بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. صدام مثير بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بمنتخب أوغندا في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تضم أيضًا مصر وزيمبابوي.

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وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بعد الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الأمس لذلك يبحث عن منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن تحقيق الفوز اليوم لانتزاع الصدارة منه.

ويعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على سرعة سيدريك باكامبو مهاجم بكين الصيني وتألق آرثر ماسوكو مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي بينما يعتمد سيباستيان ديسابر مدرب أوغندا على خبرة الحارس دينيس أونيانجو ومهارة صانع الألعاب فاروق ميا.