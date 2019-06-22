رياضة | حرب ريال مدريد وبرشلونة تشتعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب ريال مدريد وبرشلونة تشتعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت حرب أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت "آر إم سي" أن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا بأشخاص مقربين من دي ليخت لمعرفة إذا كان قد قرر وجهته المقبلة أم لا.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد مستعد للتقدم بعرض في حال لم يحسم دي ليخت قراره بعد، وإن كان لا يفضل التعامل مع رايولا.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" أن يوفنتوس مستعد لعرض 70 مليون يورو للتفوق على باريس سان جيرمان وحسم صفقة الهولندي، وراتب شخصي 15 مليوناً بالموسم.