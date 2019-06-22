رياضة | التاريخ السلبي يطارد نيجيريا قبل موقعة بوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ السلبي يطارد نيجيريا قبل موقعة بوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم نظيره بوروندي في المباراة التي تقام بينهما في السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويطارد نسور نيجيريا رقم سلبي جديد يتمثل في عدم تمكن نيجيريا من الفوز في الجولة الأولى منذ 12 عامًا.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز نتائج المنتخب النيجيري خلال الجولة الأولى بالبطولة الإفريقية:

في بطولتي 2017، و 2015، لم يشارك منتخب نيجيريا في البطولتين، بسبب عدم تأهله لمسابقة الأمم الإفريقية.

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وفي بطولة 2013، حقق منتخب بوركينا فاسو مفاجأة من العيار الثقيل، بفرض التعادل على نظيره النيجيري بهدف لمثله، حيث أحرز هدف نيجيريا إيمانويل إيمينيكي، بينما أحرز هدف بوركينا فاسو آلان تراوري.

في بطولة 2012، لم يشارك أيضًا في المنتخب النيجيري في البطولة الأفريقيى.

في بطولة 2010، حقق المنتخب المصري فوزًا ساحقًا على نظيره النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، تناوب على أحراز أهداف الفراعنة كلاً من عماد متعب، أحمد حسن، محمد ناجي جدو، بينما أحرز هدف النسو النيجيرية تشينيدو أوباسي.

في بطولة 2008، سقط منتخب نيجيريا في فخ الخسارة أمام نظيره كوت ديفوار، بهدف دون مقابل،أحرزه سالمون كالو.

بينما تأتي أخر مباراة حلقت فيها النسور النيجيرية في الجولة الأولى عام 2006، عندما تمكن منتخب نيجيريا من الفوز على نظيره غانا بهدف اللاعب تايي تايوو، فهل ستنجح نيجيريا في فك العقدة؟