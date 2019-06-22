اونلاين | منافس مصر.. شووت PLUS بث مباشر مباراة الكونغو وأوغندا رابط كورة ستار تابع لايف الاسطورة match الكونغو وأوغندا بجودة HD

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يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته الاولي أمام نظيره منتخب أوغندا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على ستاد القاهرة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا بث مباشر كورة لايف:

يلا شوت مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا لايف،يتطلع منتخب الكونغو الديمقراطية لبداية قوية في البطولة بقيادة مدربه فلوران إيبنجي وذلك بعد أن سبق له أن نال شرف التتويج بلقب البطولة مرتين عامي 1968 و1974، في حين يسعى المنتخب الأوغندي الذي كان أفضل إنجازاته تحقيق المركز الثاني في نهائيات 1978 والتي تشارك في المرة السابعة في تاريخها بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر.

كورة ستار موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا:

تبدأ مباراة الكونغو الديمقراطية مع أوغندا في تمام الساعة الـرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة السادسة والنصف توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا:

سيتم نقل المباراة بشكل حصري تنقل قنوات بي أن سبورتس ماكس، وستنقل مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا على قنوات "BeIn Max"، كما تذيع قناة تايم سبورت، على البث الأرضي مباريات البطولة.

قائمة الكونغو الديمقراطية النهائية: Advertisements حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري) الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب) الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني) الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي)