اونلاين | يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي في كأس الامم الافريقية رابط kora live بث مباشر can2019

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يخوض منتخب نيجيريا مساء اليوم السبت المباراة الاولي بكأس الامم الافريقية امام منتخب بورندي ضمن المجموعة الثانية على ملعب ستاد الإسكندرية.
كورة ستار مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر اليوم السبت:
يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر حيث يطمح منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز الأول وحصد أـول ثلاثة نقاط وتفادي مفاجآت منتخب بوروندي، وسيعول منتخب نيجيريا على كتيبة من النجوم في مباراة اليوم لحصد الانتصار.
ويعد منتخب نيجيريا واحد من المرشحين لحصد اللقب نظراً للتاريخ الكبير للكرة النيجيرية في البطولات الافريقية.
كورة لايف موعد مباراة نيجيريا بوورندي في كأس الامم الافريقية:
تنتطلق المباراة بين الفريقين في الساعة السابعة مساءً على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة نيجيريا وبوروندي في بطولة الامم الافريقية:
تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب نيجيريا، ضد منتخب بوروندي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
وضمت القائمة كوكبة من النجوم المحترفة في أوروبا وجاءت:
حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)
الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).
الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – –صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).
الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتا سراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي).