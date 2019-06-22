اونلاين | يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي في كأس الامم الافريقية رابط kora live بث مباشر can2019

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يخوض منتخب نيجيريا مساء اليوم السبت المباراة الاولي بكأس الامم الافريقية امام منتخب بورندي ضمن المجموعة الثانية على ملعب ستاد الإسكندرية.

كورة ستار مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر اليوم السبت:

يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر حيث يطمح منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز الأول وحصد أـول ثلاثة نقاط وتفادي مفاجآت منتخب بوروندي، وسيعول منتخب نيجيريا على كتيبة من النجوم في مباراة اليوم لحصد الانتصار.

ويعد منتخب نيجيريا واحد من المرشحين لحصد اللقب نظراً للتاريخ الكبير للكرة النيجيرية في البطولات الافريقية.

كورة لايف موعد مباراة نيجيريا بوورندي في كأس الامم الافريقية:

تنتطلق المباراة بين الفريقين في الساعة السابعة مساءً على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة نيجيريا وبوروندي في بطولة الامم الافريقية: Advertisements تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات. كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب نيجيريا، ضد منتخب بوروندي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.