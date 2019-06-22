شكرا لقرائتكم جهاز المقاولون يفاضل بين لإسماعيلية والإسكندرية لاستضافة معسكر الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، إلى التدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبي الفريق بعد خوض مباراة بتروجت في الدوري العام.

و يفاضل الجهاز الفنى للفريق بين مدينتى الإسماعيلية والإسكندرية لاستضافة معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد ومباراة الأهلى المؤجلة من الموسم الجارى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 يالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 19 يوليو المقبل.