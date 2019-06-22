شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق يكشفان للخطيب تفاصيل رحلتهما إلى أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي محمود الخطيب رئيس النادي بتفاصيل رحلتهما إلى أسبانيا لمعاينة مكان إقامة الفريق إستعداداً للموسم الجديد. كان عبد الحفيظ وتوفيق قد غادرا القاهرة منذ أيام لمُعاينة معسكر الفريق المُزمع إقامته فى إسبانيا خلال أوائل يوليو المقبل حث قام الثنائى بُمعاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التى سيخوضها الفريق هناك.

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