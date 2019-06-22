رياضة | الهلال يفكر في الإطاحة بنجمه المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يفكر في الإطاحة بنجمه المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الإطاحة بمهاجمه المغربي أشرب بن شرقي، المعار لنادي لانس الفرنسي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الهلال يبحث عن عروض لبيع بن شرقي، بعد إنتهاء إعارته لنادي لانس، الذي رفض تجديد الإعارة.

ويتطلع الزعيم السعودي لوجود عروض مناسبة لبيع اللاعب، بدلاً من إنهاء عقده، الذي يتبقى فيه موسم ونصف، وذلك بعد قرار الاتحاد بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب إنطلاقًا من الموسم المقبل.

وفشل بن شرقي في اقناع الهلال السعودي، بعد مستويات باهتة ظهر عليها اللاعب منذ انضمامه للفريق لمدة ثلاثة سنوات.