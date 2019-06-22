رياضة | موعد مباراة غينيا ومدغشقر السبت 12- 6 -2019 في كأس الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة غينيا ومدغشقر السبت 12- 6 -2019 في كأس الأمم الافريقية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت ثاني مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الأمم الافريقية تلك التي تجمع بين منتخبي غينيا ومدغشقر ويستضيفها ملعب إستاد الإسكندرية.

ويدخل منتخب غينيا المباراة معولاً على خدمات نجمه نابي كيتا الذي تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقه فريقه ليفربول الإنجليزي.

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في المقابل يدخل منتخب مدغشقر البطولة بنية الفوز ومفاجأة كيتا ورفقاءه من أجل التمثيل المشرف في المشاركة الأولى أو العبور إلى الدور المقبل.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستكون متاحة عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها نوفل الباشي ويديرها تحكيمياً أمين عمر.