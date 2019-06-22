رياضة | الاتحاد يواصل تجاهل لاعب بورنموث السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يواصل تجاهل لاعب بورنموث السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مواصلة نادي اتحاد جدة السعودي لتجاهل نجم وسط الفريق جمال باجندوح ولاعب بورنموث الإنجليزي للشباب السابق.

ووفقًا للتقارير فإن اللاعب يرغب في معرفة موقفه النهائي من تجديد عقده مع الفريق، وذلك بعدما اقترب من الإنتهاء.

ويسعى باجندوح للاستمرار في صفوف الفريق، ولكنه ينتظر قرار لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويتطلع العميد السعودي للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدارك خيبة الموسم الماضي بعدما احتل المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.