رياضة | بنفيكا يوجه صفعة قوية لكبار الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنفيكا يوجه صفعة قوية لكبار الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بيروفية، على أقتراب نادي فلامنجو البرازيلي من التعاقد مع نجم نادي بنفيكا البرتغالي أندريه كاريلو، في خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير السعودية قد أكدت على رغبة فريقي الهلال والنصر السعوديان في التعاقد مع كاريلو، لتدعيم صفوف الفريق، ولكن يبدو أن فلامنجو سيشعل الصراع على الصفقة.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الهلال على سبيل الإعارة والتي أنتهت في نهاية الموسم الماضي، والذي خسر فيه الفريق فرصة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي توج به نادي النصر.