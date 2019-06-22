رياضة | رغم الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يحقق رقمًا سلبيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يحقق رقمًا سلبيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره زيمبابوي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد "القاهرة"، ضمن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي رقمًا سلبيًا جديدًا على الرغم من فوز الفراعنة، بعدما فشل في التسجيل في مباراة الافتتاح للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك صلاح في بطولة أمم أفريقيا للمرة الثانية بتاريخه، حيث فشل في إحراز هدف في مشاركته الأولى عام ٢٠١٧ أمام مالي، في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي.

وتبدو أن مباراة الافتتاح في البطولة الأفريقية ستظل عقدة أمام نجم الكرة الإنجليزية، ولكن مازال آمامه آمال لكسر بعض الأرقام القياسية في البطولة.