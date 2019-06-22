رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع خليفة بيرلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع خليفة بيرلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط فريق بريشيا، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن مسئولي باريس سان جيرمان أصبحوا أكثر حرصا على ضم ساندرو في الساعات القليلة المقبلة.

ولقب ساندرو تونالي بخليفة النجم الإيطالي بيرلو، وذلك بسبب تشابه طريقة اللعب في المباريات.

ويعد تونالي هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية الإيطالية، خاصة في ظل رغبة يوفنتوس في التعاقد معه، بالإضافة إلى ناديي ميلان والإنتر.