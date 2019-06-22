رياضة | "إندهاشات مش فنيات".. تعويذة تريزيجيه هي من سجلت وليست قدماه !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إندهاشات مش فنيات".. تعويذة تريزيجيه هي من سجلت وليست قدماه ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إندهاشات مش فنيات سلسلة يقدمها لكم "الخليج 365 الرياضي " خلال مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا، لنعيش معًا الأحداث الغريبة التي تشهدها الساحرة المستديرة وربطها بالإعلانات التشويقية التي قام بها اللاعبين استعدادًا للبطولة.

16 يونيو 2019 – مصر- غينيا

تصل الكرة إلى أقدام محمود تريزيجية يمرر ويعدي ها هو المرمى خالي تلك هي اللحظة المثالية للتسديد، المدرجات بدأت تشتعل والجميع على المقاهي وفي المنازل استعدوا للاحتفال، نفس عميق ومن ثم أتخذ قرار التسديد على المرمي ولكن الكرة بعيدة تمامًا خارج الملعب، ليصرخ أحدهم قائلًا: "أي يا حبيبي الجون ضيق أوسعهولك شوية".

وفي حالة من الغرابة التي عاشها الجماهير مع كل هدف يضيعه اللاعب بدأ الجميع يستحضر ذاكرته من أجل القيام بمهامهم المعروفة على وسائل التواصل الإجتماعي.

بص..شوط..جون.. يالهوي !

جملة شهيرة من أحد الإعلانات، مثلت نصائح جماهير الفراعنة لأبنهم المدلل محمود تريزيجيه بعدما ضيع هدف مؤكد وطالب الجميع اللاعب بأن يحرص على التركيز ورؤية المرمى قبل التسديد حتى يتفادى الأخطاء التي وقع بها من قبل.

وبدأت الحملات الإلكترونية تجهز أسلحتها لإيصال رسالة واضحة لنجم المنتخب عن طريق "التحفيل" الذي استمر لأكثر من يومان دون كلل أو ملل حتى خرج اللاعب عن صمته لخطف تعاطف الجماهير عن طريق الإعلان لأحد شركات المحمول من أجل تخفيف الضغط عليه.

هدوء هدوء..هبص على الجون قبل ما أشوط

بتلك الكلمات نجح محمود تريزيجيه ورفاقه في الإعلان من خرس جميع الألسنه التي نقدتهم كثيرًا متناسيًا إنجازاتهم الكبيرة مع المنتخب، وفي رسالة منهم لوعد الجماهير بعدم تكرار تلك الأخطاء ومطالبينهم بعدم سن السكاكين عليهم بعد أي خطأ يقعون فيه والإبتعاد عن التحفيل.

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مطالبين منهم الوقوف بجانبهم وليس أمامهم وتشجيعهم في المدرجات حتى يتمكنوا من تقديم كل ما لديهم، فأحلامهم لن تتحق إلا بمساندة الجماهير لهم.

وبعد ساعات قليلة من إنتشار الإعلان وتفاعل الجماهير معه حان الوقت لتنفيذ الوعود.

22 يونيو – مصر- زيمبابوي

مع إنطلاق صافرة البداية أهداف ضائعة هنا وهناك، فالمباراة لم تكن بالمشتعلة فلم يقدم الفراعنة ما أنتظره الجميع منه في أولى مبارياته.

حتى أشارت عقارب الساعة إلى الدقيقة 40 ولم يعلم الجميع أنها محملة بالسعادة لتنفيذ الوعد، الكرة تحت أقدام تريزيجيه والجميع جاهز للاحتفال، ومن ثم رفع رأسه لرؤية المرمي وبدء يرفع قدماه للتسديد وها قد نجحت تلك التعويذة، الشباك تهتز والمدرجات تشتعل ومن نقده بالأمس أصبح يتغنى به اليوم، فالفتي نجح في إقتناص أول ثلاثة نقاط في مشوار المنتخب في بطولة أمم أفريقيا.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، مشاركة 24 منتخباً، مقسمين على 6 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى في كان 2019، والتي من المقرر أن يستقبل استاد القاهرة الدولي مبارياتها، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، برفقة منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في الـ"الكان".

1-مصر X الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء 26/6/2019 في تمام الـ10.

2-مصر X أوغندا يوم الأحد 30/6/2019 في تمام الـ9.