رياضة | موعد مباراة البرازيل ضد بيرو يوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل ضد بيرو يوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب البرازيل، ضد منافسه منتخب بيرو اليوم السبت 22 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، ضد منتخب بيرو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل :-

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حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : دانيل الفيس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - فيلبي لويس.

خط الوسط : كاسيميرو - فيرناندينيو - كوتينهو - ريتشارلسون - ديفيد نيريس.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل وسط جماهيره، ضد منتخب بيرو في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.