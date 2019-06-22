شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القدم: تقليص قائمة الأندية لـ30 لاعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ أندية دوري المحترفين السعودي بأن عدد قائمة اللاعبين بدءاً من الموسم الرياضي ستضم 30 لاعباً: (7 لاعبين أجانب، ولاعباً واحداً من المواليد، و(22) لاعباً محلياً) مفتوحة الأعمار، وتم إلغاء استثمار اللاعبين المحليين والأجانب، وأيضاً عدم إلزام الأندية بـ5 لاعبين تحت 23 سنة مما جعل الأندية تسعى لتقليص عدد اللاعبين الأجانب والمحليين وتجهيز قائمة 30 لاعباً للموسم الرياضي القادم.

وكانت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي أعلنت موعد بدء فترة تسجيل اللاعبين الأولى «الصيفية» التي انطلقت يوم (الأربعاء) 12 يونيو الجاري وتستمر حتى (السبت) 31 أغسطس القادم من عام 2019، على أن تبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية «الشتوية» (الأربعاء) الأول من يناير القادم وتستمر حتى الجمعة 31 من الشهر ذاته لعام 2020.