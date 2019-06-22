شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح وإيميليانو يقتربان من العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن تبدأ إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الإعلان عن الصفقات المحلية والأجنبية على التوالي بعد اعتماد مجلس إدارة النادي الجديد من قبل الهيئة العامة للرياضة، إذ كشفت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من الرئيس الاتحادي أنمار الحائلي، اقتراب المهاجم الدولي ولاعب نادي التعاون عبدالفتاح آدم من ارتداء القميص الاتحادي، بعد مفاوضات ماراثونية تمت بين الناديين بدأت فصولها في شهر رمضان الماضي من قبل الإدارة الاتحادية السابقة برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، وتواصلت في الأيام القليلة الماضية عن طريق الإدارة الاتحادية الحالية برئاسة أنمار الحائلي، يأتي ذلك وفق توصية الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا الذي حدد احتياجاته الفنية لتدعيم صفوف الفريق الكروي الذي تنتظره استحقاقات محلية وعربية وقارية في الموسم القادم.

من جانب آخر، يترقب مسؤولو نادي سانتوس البرازيلي وصول العرض الرسمي من قبل نادي الاتحاد لإتمام صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيشيو (30 سنة) لصالح العميد، بعد أن طلب المدرب الاتحادي سييرا التعاقد مع فيشيو الذي يجيد اللعب كمحور متقدم، وسبق لـ«الداهية» سييرا أن أشرف على اللاعب في أندية يونيون إسبانيولا، وكولو كولو«التشيلي»، وأهلي شباب دبي «الإماراتي».

في غضون ذلك، يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبوع القادم أول اجتماعاته بعد اعتماده من قبل الهيئة العامة للرياضة، وسيتم توزيع المناصب الإدارية على كافة أعضاء المجلس، من أجل البدء في تنفيذ المخططات للموسم القادم، وتهدف الإدارة الاتحادية الجديدة لتحقيق البطولات في كافة ألعاب النادي.