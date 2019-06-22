«التصويت» يقود المطوع لرئاسة الرائد

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جدة - خالد شويل - إبراهيم الركيان (بريدة) تُعقد مساء اليوم (السبت) الجمعية العمومية لنادي الرائد لتنصيب رئيس جديد يقود دفة النادي لمدة 4 سنوات، ويتنافس على كرسي الرئاسة ثلاث شخصيات هم العميد يوسف التويجري، وفهد المطوع، ومنصور العشاب، ومن المتوقع وبشكل كبير جداً أن تُحسم الرئاسة لصالح المطوع بأكثرية التصويت، كونه استفاد من تحويل الديون لأصوات، الأمر الذي جعل إدارة التويجري تطعن في هذا الإجراء غير النظامي من وجهة نظرها، كونه لا يستند على أي نص قانوني، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ العدالة بين المترشحين، ويخدم بالدرجة الأولى المرشح فهد المطوع رئيس النادي المكلف الحالي دون البقية، غير أن لجنة الطعون رفضت الطعن المقدم من إدارة التويجري وسط استغراب الجماهير الرائدية التي دعمت وساندت التويجري ونائبه خالد السيف على وجه التحديد، ما جعل السيف وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يبادر بتقديم المباركة للمطوع بفوزه مقدماً بالانتخابات قبل انعقادها بـ48 ساعة وذلك عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، وبالمثل فعلها زميله عبدالله البريدي.

تُعقد مساء اليوم (السبت) الجمعية العمومية لنادي الرائد لتنصيب رئيس جديد يقود دفة النادي لمدة 4 سنوات، ويتنافس على كرسي الرئاسة ثلاث شخصيات هم العميد يوسف التويجري، وفهد المطوع، ومنصور العشاب، ومن المتوقع وبشكل كبير جداً أن تُحسم الرئاسة لصالح المطوع بأكثرية التصويت، كونه استفاد من تحويل الديون لأصوات، الأمر الذي جعل إدارة التويجري تطعن في هذا الإجراء غير النظامي من وجهة نظرها، كونه لا يستند على أي نص قانوني، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ العدالة بين المترشحين، ويخدم بالدرجة الأولى المرشح فهد المطوع رئيس النادي المكلف الحالي دون البقية، غير أن لجنة الطعون رفضت الطعن المقدم من إدارة التويجري وسط استغراب الجماهير الرائدية التي دعمت وساندت التويجري ونائبه خالد السيف على وجه التحديد، ما جعل السيف وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يبادر بتقديم المباركة للمطوع بفوزه مقدماً بالانتخابات قبل انعقادها بـ48 ساعة وذلك عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، وبالمثل فعلها زميله عبدالله البريدي.

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