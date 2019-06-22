شكرا لقرائتكم خبر عن أزهر رئيسا للوحدة بـ«التزكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)@1000duke تتجه أنظار الوحداويين مساء اليوم (السبت) إلى مقر ناديهم بحي العمرة وذلك من أجل تنصيب إدارة بالتزكية لمدة أربع سنوات قادمة برئاسة الدكتور سلطان موفق أزهر، وعضوية كل من عبدالعزيز عبدالصمد القرشي نائبا، وعبدالعزيز خيمي مديرا تنفيذيا للنادي، وتوفيق تونسي، وعبدالله الثقفي، وفيصل قايد من خلال عقد الجمعية العمومية، إذ حددت اللجنة المشرفة العامة على انتخابات الأندية بدء تسجيل الأعضاء المصوتين عند الساعة (6:15) مساء، وانعقاد الجمعية وتزكية الإدارة عند الساعة (7:30) مساء، ومن المتوقع أن تعقد الإدارة الوحداوية الجديدة اجتماعا عقب تزكيتها في مقر النادي لتوزيع المهمات على بقية أعضاء المجلس وفي طليعتها كرة القدم، وأبرز الألعاب المختلفة مثل اليد والسلة والطائرة لتعيين مشرفين عليها، ومناقشة الخطوط العريضة لوضع خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات قادمة.

تتجه أنظار الوحداويين مساء اليوم (السبت) إلى مقر ناديهم بحي العمرة وذلك من أجل تنصيب إدارة بالتزكية لمدة أربع سنوات قادمة برئاسة الدكتور سلطان موفق أزهر، وعضوية كل من عبدالعزيز عبدالصمد القرشي نائبا، وعبدالعزيز خيمي مديرا تنفيذيا للنادي، وتوفيق تونسي، وعبدالله الثقفي، وفيصل قايد من خلال عقد الجمعية العمومية، إذ حددت اللجنة المشرفة العامة على انتخابات الأندية بدء تسجيل الأعضاء المصوتين عند الساعة (6:15) مساء، وانعقاد الجمعية وتزكية الإدارة عند الساعة (7:30) مساء، ومن المتوقع أن تعقد الإدارة الوحداوية الجديدة اجتماعا عقب تزكيتها في مقر النادي لتوزيع المهمات على بقية أعضاء المجلس وفي طليعتها كرة القدم، وأبرز الألعاب المختلفة مثل اليد والسلة والطائرة لتعيين مشرفين عليها، ومناقشة الخطوط العريضة لوضع خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات قادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزهر رئيسا للوحدة بـ«التزكية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.