«السابعة» تعيد «الصقر» للملاعب

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قرر النجم الدولي السابق المهاجم نايف هزازي العودة للملاعب مجددا مع انطلاقة الموسم الرياضي القادم، بعد أن توقف في منتصف الموسم الماضي من إكمال تجربته الاحترافية مع نادي أحد إثر إصابته بآلام في الركبة، وخضع للعلاج والراحة التامة، وحرص الهزازي في الأشهر الماضية على الانخراط في برنامج تأهيلي خاص في إحدى الصالات

قرر النجم الدولي السابق المهاجم نايف هزازي العودة للملاعب مجددا مع انطلاقة الموسم الرياضي القادم، بعد أن توقف في منتصف الموسم الماضي من إكمال تجربته الاحترافية مع نادي أحد إثر إصابته بآلام في الركبة، وخضع للعلاج والراحة التامة، وحرص الهزازي في الأشهر الماضية على الانخراط في برنامج تأهيلي خاص في إحدى الصالات الرياضية المتخصصة، وحاليا أصبح جاهزا للركض الكروي، وينتظر أن يحدد «الصقر» محطته الاحترافية السابعة في الأيام القادمة.

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