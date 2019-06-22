شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يضع برنامج للمباريات الودية للإسماعيلي قبل الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أنه يجرى حاليا التجهيز لمجموعة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة ، وذلك ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأضاف المنياوى فى تصريحات خاصة :”بدأنا فترة الاعداد مبكرا من أجل الاستعداد للمنافسات فى الموسم المقبل من أجل تحقيق مزيد الانسجام والتطور بين جميع اللاعبين بجانب الوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية”.

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك أجاب مدير الكرة بالدراويش :”نعتبرها خير اعداد للموسم الجديد ، لانخشى أى فريق فى الدورى ونتطلع لتحقيق الانتصار الذى سيمنحنا دفعة قوية لتعويض النتائج السلبية خلال الموسم الحالى”.

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وأتم حديثه :”كنا نتمنى أن نلعب مباراة الزمالك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية ، لكننا نعلم أن هذا الموسم يعد استثنائيا ، بسبب استضافة مصر البطولة القارية بجانب مشاركات الأندية فى أكثر من ثلاث بطولات”.