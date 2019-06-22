شكرا لقرائتكم الصحافيون التونسيون: نرفض الممارسات القمعية والمهينة لـ"بي أن سبورت" القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء - عبدالله جمعه | منذ 21 ساعة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 10:52

أبدت جمعية الصحافيين التونسيين غضبها الشديد من الفصل التعسفي بحسب وصفها الذي اقدمت عليه قنوات "بي أن سبورت" القطرية لـ32 تونسياً يعملون في القناة القطرية، وأصدرت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين بياناً صحافياً جاء فيه: "على إثر الطرد المفاجئ والتعسفي لـ32 صحافيا وفنيا في مجال الصحافة الرياضية العاملين في قنوات Bein، تعبر جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين عن عميق استيائها من الطابع المفاجئ والطريقة الفذة وغير الإنسانية (غير الأخلاقية) التي وقع بها اتخاذ القرار".



وأضاف: "حيث أننا نحترم التوجهات العامة والخيارات الإدارية والمالية لجميع المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية، إلا أننا نرفض بشكل قطعي مثل هذه الممارسات القمعية المهينة وما قد يترتب عليها من تداعيات أدبية ومالية لـ32 عائلة تونسية، حيث توجب جميع الأعراف والقوانين المتعلقة بمجالات الشغل الإعلام المسبق لكل عملية إيقاف عقد عمل أو عدم تجديده، وبناء على ما سلف ذكره:

- قررت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسية مراسلة الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية المعنية، وكذلك مؤسسات الدولة التونسية المعنية لحماية حقوق ضحايا الطرد التعسفي.

- نرجو من بقية التونسيين العاملين في قنوات Bein القيام بحركة تضامنية مع زملائهم السابقين، إذ يمكن أن يصبحوا لهم لاحقين، وأن يتحرك فيهم واعز التضامن الوطني بعيداً عن المصالح المادية الضيقة ممكنة الزوال في أي لحظة.