شكرا لقرائتكم الاهلى يعود للتدريب بالتتش ويبدأ الاستعداد لمعسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة بالأهلي للتدريب مساء اليوم ،السبت، عقب فترة الراحة التى حصل عليها منذ مباراة الإسماعيلي التى أقيمت يوم 23 مايو الماضي في الدوري والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ومن المقرر أن يتدرب فريق الاهلي على ملعبه بالتتش مساء اليوم بدون لاعبيه الدوليين المُنضمين للمنتخب الأول وهم الرباعي ، مروان محسن ومحمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف حيث يشارك المنتخب في أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.
ومن المقرر أن يواصل الاهلي تدريباته اليومية بإستاد التتش ثم السفر إلى أسبانيا أوائل يوليو المقبل لإقامة معسكر إعدادي بها إستعداداً للموسم الجديد ومن قبل مباراتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري يومي 26 و30 يوليو المقبل.
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