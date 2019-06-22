بيليات: قدمنا مستوى أفضل من النتيجة.. والحديث عن الأهلي والزمالك غير مناسب حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

صرح خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي، بأن المستوى الذي قدمه الفريق أمام مصر أفضل من النتيجة النهائية للمباراة، ورفض الحديث عن مسألة اللعب للأهلي أو الزمالك مستقبلًا.

وقال بيليات في تصريحاته لـ"يلا كورة" عقب مباراة افتتاح أمم إفريقيا: "بالنظر إلى النتيجة النهائية للمباراة، أعتقد أننا كنا نستحق أن نحقق شيء أفضل، لقد لعبنا بشكل جيد في المباراة."

وتابع: "أتمنى أن يكون مستوى الفريق في المباراة مفيد لنقدم مستوى أفضل في المباريات المقبلة بدور المجموعات."

وتحدث عن رأيه في موقف الفريق بقادم المباريات: "ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني من المباراة، واللاعبين اكتسبوا مزيد من الثقة، وهذا سيساعدنا من أجل الظهور بشكل أفضل واستغلال الفرص التي تتاح لنا."

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وأضاف: "نحن كنا بحاجة إلى ظهور أفضل في الثلث الأمامي من الملعب، أن نلعب من أجل تسديد عدد أكبر من الكرات على المرمي وتهديد الخصم."

وأبدى رأيه في منتخب مصر، قائلًا: "منتخب مصر فريق كبير، يعلم متى يمرر الكرة، ومتى يدافع ومتى يتقدم للأمام."

وردًا على إمكانية اللاعب للأهلي أو الزمالك مستقبلًا أو وجود مفاوضات: "لا يمكن أن أقدم إجابة على هذا السؤال، لكني أحب مصر وأحب كرة القدم المصرية، لكن كل ما أفكر فيه الآن هو البطولة التي أشارك فيها مع منتخب بلدي."

ويلعب منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى أمام أوغندا، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي.