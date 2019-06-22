مباريات السبت.. مجموعة مصر.. ومواجهتان بكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الرياضة عددًا من المباريات المهمة وتحديدًا في بطولتي كأس أمم أفريقيا وكوبا أمريكا.

ومن المقرر أن يستأنف المشوار الأفريقي وتحديدًا في المجموعة الأولى والثانية حيث سيلاقي المنتخب الكونغولي نظيره الأوغندي ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من منتخبي مصر وزيمبابوي.

في المقابل، يواجه المنتخب النيجري نظيره البوروندي، ينما يلعب المنتخب الغيني نظيره مدغشقر.

وفي بطولة كوبا أمريكا، يلعب المنتخب البريوفي نظيره البرازيلي، بينما يواجه المنتخب البوليفي نظيره الفنزويلي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس أمم أفريقيا

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الكونغو الديموقراطية × أوغندا.. التوقيت 4:30 عصرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

نيجيريا × بوروندي .. التوقيت 7 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

غينيا × مدغشقر .. التوقيت 10 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

- كوبا أمريكا

بيرو × البرازيل .. التوقيت 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 4.

بوليفيا × فنزويلا .. التوقيت 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 4.