ألبوم افتتاح الأمم الأفريقية .. الجميع تحت علم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أسامة عبد النبي وجلال المسيري ومحمد حسام الدين وروجيه أنيس ونادر نبيل ومحمود بكار وأحمد طرانه وأحمد النجار ومحمود عبد الناصر وحازم جودة:

جاءت انطلاقة كأس الأمم الإفريقية إيذاناً بتلاحم الشعب المصري وتوحده تحت ألوان العلم الثلاثة والنسر الذهبي الحارس، ولم تعد هناك كلمة تتردد في الأنحاء سوى "مصر".

في استاد القاهرة بلغ الانتماء ذروته باحتشاد عشرات الآلاف من أبناء مصر لحضور حفل الافتتاح العالمي الذي أقيم على استاد العاصمة التاريخية، وبلغت الأعلام عنان السماء.

لكن خارج الملعب كانت هناك ملاحم أخرى في الانتماء والتوحد تحت ظل العلم الحامي، في مراكز الشباب كانت هناك مظاهرات حب حاشدة للأرض الطيبة التي أنجبت فريقاً لم يخذلها في لقاء الافتتاح.

وفي الشوارع تزين الجميع باللون الأحمر الذي يحكي قصص كثيرة عن مصر ومنتخبها الرابض على عرش إفريقيا، والساعي لنجمة ثامنة فوق قلب قميص المُرصع بالنجوم الذهبية.