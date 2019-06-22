تشيلي تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بالفوز على الإكوادور

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - هادي المدني:
فاز منتخب تشيلي على نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة على استاد أرينا فونتي نوفا.
وضمن منتخب تشيلي التأهل إلى ربع النهائي بالوصول إلى النقطة الثالثة في صدارة المجموعة، وفيما يظل لدى الإكوادور أمل في التأهل لربع النهائي ضمن أفضل فريقين أصحاب المركز الثالث بناء على نتائج باقي المجموعات.
وأصبح منتخب تشيلي ، الفائز بلقب النسختين الماضيتين لبطولة كوبا أمريكا في 2015 و2016 ، ثاني المتأهلين للدور الثاني حيث لحق بنظيره الكولومبي الذي تأهل من المجموعة الثانية.
وتصدر منتخب تشيلي المجموعة بفارق نقطتين أمام أوروجواي فيما يحتل منتخب اليابان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام نظيره الإكوادوري متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 حيث كان المنتخب التشيلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق خوسيه فونزاليدا في الدقيقة الثامنة وتعادل إينر فالنسيا لكولومبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 26 .
وفي الشوط الثاني ، سجل النجم الشهير أليكسيس سانشيز هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 .
وأنهى المنتخب الإكوادوري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جابرييل أتشيلير للخشونة في مباراة حفلت بالإنذارات للفريقين.
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