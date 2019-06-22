تشيلي تفوز على الإكوادور وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تأهل المنتخب التشيلي إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019 عقب تغلبه على منتخب الإكوادور بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرينا فونتي صباح الأحد، ضمن الجولة الثانية،التي تستضيفها البرازيل.
افتتح التسجيل المنتخب التشيلي عن طريق لاعبه خوسيه فونزاليدا في الدقيقة الثامنة، ثم أدرك إينير فالنسيا التعادل للإكوادور في الدقيقة 26
وفي الدقيقة 51 تقدم المنتخب التشيلي مرة أخرى بعن طريق أليكسيس سانشيز الذي أحرز الهدف الثاني.
ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، بينما ظل المنتخب الإكوادوري قابعاً في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.
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