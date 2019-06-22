موعد مباراة البرازيل وبيرو في كأس كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يدخل منتخب البرازيل اختبارًا صعبًا مساء الأحد أمام بيرو فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا لتحديد صاحب صدارة المجموعة بينما تلعب فنزويلا فى نفس التوقيت أمام بوليفيا لحجز بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية.

أجرى نجوم السامبا مرانهم الأخير بمدينة سلفادور قبل العودة لساو باولو للتحضير للمواجهة المصيرية وجاء التدريب بعد التعادل المخيب لآمال جماهيره سلبيًا أمام فنزويلا فى ثانى جولات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019.

وقام المدرب ليوناردو تيتى بتقسيم

الفريق لمجموعتين كما هو معتاد فى الحصة التدريبية الأخيرة بجانب شرح خطة المباراة.

ويتقاسم البرازيل صدارة المجموعة مع بيرو التى حققت فوزها الأول فى البطولة على بوليفيا (3-1)، برصيد 4 نقاط، بينما تحتل فنزويلا المركز الثالث برصيد نقطتين، وتليها بوليفيا فى قاع الترتيب بدون رصيد.

بينما ستلعب فنزويلا فى نفس التوقيت أمام بوليفيا بحثًاً عن النقاط الثلاث لحجز بطاقة التأهل

Advertisements

الثانية لدور الثمانية.

وفى سياق متصل، استقل تشيلى بطل القارة فى آخر نسختين طائرة خاصة للانتقال من مدينة ساو باولو إلى سلفادور شمال غربى البرازيل التى ستستضيف المواجهة المقبلة، وذلك بعد افتتاح مشواره فى البطولة بفوز عريض على اليابان 4-0.

موعد مباراة البرازيل وبيرو في كأس كوبا أمريكا

يواجه منتخب البرازيل أمام نظيره بيرو، الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو في كأس كوبا أمريكا

تنقل قنوات بي أن سبورتس ماكس مباريات كوبا أمريكا، وستنقل مباراةمباراة البرازيل وبيرو على قنوات "BeIn Max".