رياضة | صحيفة فرنسية تكشف موقف برشلونة من عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تكشف موقف برشلونة من عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية موقف فريق نادي برشلونة الإسباني من عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لإرتداء قميص الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الفرنسية إن إدارة نادي برشلونة رافضة عودة نيمار في الفترة المقبلة، خاصة بعد الطريقة التي رحل بها عن صفوف البارسا منذ موسمين.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية، إن ليونيل ميسي قائد البارسا قد أوصى رئيس برشلونه بضرورة عودة نيمار للفريق في الموسم القادم، لتدعيم خط الهجوم مرة أخرى.

يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف برشلونة، وذلك بعد دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.